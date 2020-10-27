جماهير ليفربول ترشح محمد صلاح لتسجيل الهدف رقم 10000 للنادي الليلة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد نادي ليفربول الإنجليزي أن الفريق سجل حتى الآن 9999 هدفا في تاريخه في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية،فيما رشحت جماهير النادي الفرعون المصري محمد صلاح لتسجيل الهدف رقم 10000 في مباراة الليلة أمام ميتييلاند الدنماركي ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا،

وطرح الحساب العربي الرسمي لفريق ليفربول على " تويتر" سؤلا، لاختيار اللاعب الأوفر حظا لتسجيل الهدف رقم 10 آلاف في تاريخ النادي الأحمر الذي تأسس في العام 1872.

وتوقع أغلب المشاركين في الاستفتاء، أن ينجح النجم المصري محمد صلاح، في تسجيل الهدف رقم 10 آلاف لفريقه، ومواصلة كتابة التاريخ مع "الريدز"، في حين توقعت فئة أخرى، أن يحظى السنغالي ساديو ماني أو البرازيلي روبرتو فيرمينو، بشرف تسجيل الهدف المنتظر.

ويتطلع ليفربول في مباراة اليوم، للفوز على ضيفه ميتييلاند، لتحقيق انتصاره الثاني تواليا، بعد فوزه في الجولة الماضية على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف دون رد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز