8 مواجهات في صراع «أبطال أوروبا» اليوم

المصدر: مدريد - أ ف ب

يتجدد اليوم الصراع الساخن في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بثماني مواجهات قوية بالجولة الثانية، إذ يلعب لوكوموتيف موسكو مع البايرن، وأتلتيكو مدريد مع سالزبورغ «المجموعة الأولى»، وشاختار دانيتسك مع الإنتر، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع ريال مدريد «الثانية»، ومارسيليا مع مانشستر سيتي، وبورتو مع أولمبياكوس «الثالثة»، وأتلانتا مع أياكس، وليفربول مع ميدتيلاند «الرابعة». ويسعى «الملكي» في مواجهة مونشنغلادباخ لتجنب خسارة ثانية توالياً في مشواره القاري، بعد سقوطه أمام شاختار 2 - 3، ويدخل المباراة منتشياً بفوزه في «الكلاسيكو» على برشلونة 3 - 1.

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على مارسيليا الفرنسي، ويتوقع غياب الأرجنتيني أغويرو والبرازيلي جيزوس، ويسعى البايرن لمواصلة انتصاراته أمام لوكوموتيف، بعدما اكتسح أتليتكو مدريد برباعية، فيما يسعى الفريق المدريدي لاستعادة توازنه أمام سالزبورغ، ويخوض ليفربول اختباراً سهلاً ضد ميدتيلاند.

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