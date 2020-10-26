4.6 مليون أسترليني مكافأة فوز حبيب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حصل المقاتل الروسي أسطورة "يو إف سي"، حبيب نور محمدوف، على 4.6 مليون جنيه إسترليني، بعد فوزه على المقاتل الأمريكي جستن جايتجي، بالضربة القاضية الفنية في النزال الذي جرى بينهما، على منصة فلاش فوروم بحلبة ياس في أبوظبي، وتتويجه بلقب الوزن الخفيف العالمي، ولقب الأفضل في عالم الفنون القتالية المختلطة.

وتم سرد تفاصيل أرباح حبيب، عقب تلك المباراة وتتضمن مكافأة الفوز وقيمتها 4.666.767 جنيه إسترليني، و40 ألف جنيه إسترليني، مكافأة أداء المباراة، و40 ألف جنيه إسترليني حافز أسبوع القتال، فيما حصل جايتجي على 400 ألف جنيه إسترليني.

وينتظر أن يحصل حبيب الذي أعلن اعتزاله عقب تلك المباراة، على المزيد من المكافآت المالية من عوائد النقل التليفزيوني، بعد الاستقرار على القيمة المالية لحجم المشاهدة.

في الوقت الذي توقع فيه دانا وايت رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن المنظمة ستحصل على أكبر عائد من العرض على الإطلاق وفق المؤشرات الأولية.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" في ختام تقريرها، إلى أن حبيب حصل أول من أمس، على مكافأة فوز أكبر مما حصل عليه بعد فوزه على المقاتل مكجريجور، والذي حصل على 2.3 مليون جنيه إسترليني، رغم الهزيمة، فيما حصل حبيب وقتها على 1.5 مليون جنيه إسترليني.

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