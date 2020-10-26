راموس يجدد مع الريال قريبا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ينتظر أن يتم حسم تجديد عقد سيرجيو راموس مع ناديه ريال مدريد قريباً، ومع كل أسبوع يمر، يبدو الموقف بشأن شروط العقد الجديد أكثر ملاءمة، إذ ينتهي عقد راموس في نهاية هذا الموسم، واعتباراً من يناير 2021، سيكون اللاعب قادراً على بدء التفاوض مع الأندية الأخرى.

وعززت الأحداث الأخيرة فرصة راموس بالبقاء، بفضل مستويات الأداء الممتازة للمدافع خلال آخر 11 مباراة، وتسجيله 6 من أهداف الفريق البالغ عددها 21 هدفاً، ووضح تأثير غيابه عن الريال عندما تلقى هزيمتين في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في أغسطس 2020، وضد شاختار الأسبوع الماضي.

وهناك أيضاً الأهداف التاريخية التي سجلها خلال الفترة التي قضاها في النادي، عندما فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وخسارة الريال 7 من آخر 8 مباريات أوروبية عندما كان بدون قائده.

وأشارت صحيفة "آس" إلى أن تأخر التجديد حتى الآن، لرغبة ريال مدريد بتمديد العقد لمدة عام واحد للاعبين بمجرد بلوغهم 30 عاماً، فيما طالب راموس بتمديد عقده لمدة عامين، بالإضافة إلى زيادة بسيطة في الراتب.

والجدير بالذكر، أن راموس بصفته القائد، لعب دوراً رئيسياً في إقناع الفريق بالموافقة على خفض الأجور بنسبة 10٪ أثناء توقف النشاط لظروف تفشي وباء فيروس كورونا، لما يحظى به القائد من تقدير واحترام باقي زملاءه بالفريق.

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