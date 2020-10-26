برشلونة يطلب تأجيل التصويت على سحب الثقة من بارتوميو

المصدر: البيان الإلكتروني

أرسل مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو رسالة إلى بير أراجونيس، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس كتالونيا العام، لتعليق التصويت على سحب الثقة لأسباب صحية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». ولكن في حال عدم تحديد موعد للتصويت اليوم الأثنين، تنظر المعارضة في اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووفقا لما نشرته إذاعة راديو «راك 1» الكاتالونية فإن نادي برشلونة تواصل مع الحكومة في إقليم كاتالونيا وناشدها بتأجيل إقامة انتخابات سحب الثقة من مجلس إدارة البلوجرانا الحالي، بسبب الأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد.

في صباح اليوم الاثنين، في الساعة العاشرة والربع، تمت الدعوة إلى اجتماع طاولة التصويت على سحب الثقة من بارتوميو ومجلس إدارته، وعلى هذه الطاولة أثيرت إمكانية تأجيل التصويت بحجب الثقة وتم طرح أن هذا كان الخيار الأفضل «أخلاقياً».

ومع ذلك، فإن التأخير لم يمر لأنه لم يكن هناك نصاب قانوني على الطاولة، وقد تقرر، في الوقت الحالي، أن يتم نقل تاريخ 1 و 2 نوفمبر إلى مجلس الإدارة، وهما التواريخ الوحيدة التي يمكن لبرشلونة أن يقترحها الآن، وبالمثل، فقد تقرر أيضًا أن يرسل النادي خطابًا إلى نائب رئيس مجلس كاتالونيا العام، بير أراجونيس، يطلب فيه تعليق التصويت على سحب الثقة لأسباب صحية.

ولكن في حال عدم تحديد موعد للتصويت على سحب الثقة من مجلس إدارة برشلونة، اليوم الأثنين، فإن المعارضة ستنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية.

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