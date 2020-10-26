راموس في طريقه للفوز بلقب أفضل قلب دفاع في التاريخ

المصدر: البيان الإلكتروني

يتصدر سيرجيو راموس، قائد نادي ريال مدريد الإسباني، الاستفتاء الذي تجريه مجلة فرانس فوتبول الفرنسية على أفضل مركز قلب دفاع في تاريخ كرة القدم.

تحاول صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية واسعة الانتشار وضع قائمة لأفضل لاعبي الكرة في العالم، فيما يجد الإسباني الدولي سيرجيو راموس قائد وصخرة دفاع نادي ريال مدريد الإسباني نفسه واحدا من أفضل لاعبي قلب الدفاع في تاريخ الكرة العالمية على مر العصور.

وينافس راموس، وهو اللاعب الوحيد المتضمن في القائمة والذي لا يزال يصول ويجول داخل المستطيل الأخضر، عمالقة أمثال فراكو باريزي وفرانز بيكينباور، وفابيو كانافارو ومارسيل ديسايي ورونالد كومان وبوبي مور، وماتياس سامر ودانييل باساريلا.

وسيتحدد اسم الفائز عبر تصويت سيتم إجراؤه على موقع فرانس فوتبول، فيما يتطلع مسؤولو الصحيفة إلى الانتهاء من الأسماء المرشحة للحصول على جائزة الكرة الذهبية (بالون دور).

وعلى الأرجح أن راموس هو اللاعب الأوفر حظا للفوز بلقب أفضل لاعب في تاريخ الكرة في مركز قلب الدفاع، وفق (آس).

وسألت الصحيفة، في أعقاب العرض القوي الذي قدمه راموس خلال مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد مساء أول أمس السبت والذي انتهى بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مباشرة إذا ما كان صاحب الـ 34 عاما لا يستحق هذه الجائزة.

وأجرت فرانس فوتبول دراسة مسحية سألت فيها ما إذا كان ينبغي اعتبار راموس أفضل لاعب في مركز قلب الدفاع في تاريخ الكرة، ويتصدر اللاعب حتى الآن السابق بنسبة 60% من الأصوات.

وفي معرض مناقشتها راموس، لم تشر الصحيفة فقط إلى قدرته الكروية، ولكن أيضا إلى الأسلوب الذي يؤثر من خلاله على الفرق التي يلعب فيها (ريال مدريد ومنتخب إسبانيا).

وكتبت الصحيفة: «الانطباع الذي يتبادر إليك هو أنه لا يوجد مدافع خلق تأثيرا مشابها على الفرق التي لعب لها مثله (راموس)».

وأضافت فرانس فوتبول: «وهذا حقيقي في ريال مدريد وكذلك في منتخب إسبانيا، وهو ما قد يجعله متفردا مقارنة بأسلافه».

كانت فرانس فوتبول قد قررت عدم منح جائزة الكرة الذهبية هذا العام بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتأثيرها على موسم 2019- 2020، لكنها ستكشف بدلا من ذلك على تشكيلة تضم أفضل لاعبي كرة القدم على مر العصور من قائمة اللاعبين، التي نشرتها بالفعل على موقعها الإلكتروني.

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