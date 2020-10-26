نيس يحرم ليل من استعادة صدارة الدوري الفرنسي

المصدر: أ ف ب

حرم نيس ضيفه ليل من استعادة الصدارة عندما أرغمه على التعادل 1-1، وحقق رينس فوزه الأول هذا الموسم بسحق مضيفه مونبلييه برباعية نظيفة، فيما عمق متز جراح ضيفه سانت إتيان عندما تغلب عليه 2-صفر الأحد في المرحلة الثامنة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

في المباراة الأولى، كان نيس في طريقه إلى الحاق الخسارة الأولى بليل هذا الموسم عندما تقدم عليه بهدف مهاجمه الدولي الدنماركي كاسبر دولبرغ بعد تلقيه كرة رائعة من أليكسيس كلود موريس، فتوغل داخل المنطقة ولعبها ساقطة داخل المرمى (ق50).

لكن فرحته لم تدم سوى ثماني دقائق حيث أدرك التركي بوراق يلماظ التعادل عندما تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من البرازيلي لويس اراوجو فهيأها لنفسه على صدره وسددها بيمناه قوية داخل المرمى (ق58).

ورفع ليل الوحيد، الذي لم يخسر حتى الآن في الدوري والذي يستضيف سلتيك الإسكتلندي الخميس المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي استهلها بفوز ثمين خارج قواعده على سبارتا براغ التشيكي 4-1 الخميس الماضي، إلى 18 نقطة بفارق الأهداف خلف باريس سان جرمان الذي انتزع الصدارة السبت بفوزه الكبير على ضيفه ديجون 4-صفر.

في المقابل، توقفت صحوة نيس عند فوزين متتاليين وسقط في فخ التعادل للمرة الثانية هذا الموسم مقابل خسارتين وأربعة انتصارات، فرفع رصيده الى 14 نقطة في المركز الخامس.

وفشل نيس في مصالحة جماهيره عقب خسارته المذلة أمام مضيفه باير ليفركوزن الالماني 2-6 الخميس في المسابقة القارية الثانية، وهو مقبل على استضافة هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي الخميس المقبل في الجولة الثانية.

فوز أول لرينس

وفي الثانية، فجر رينس مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلب على مضيفه مونبلييه بأربعة أهداف كان نجمها مهاجمه السنغالي الأصل بولاي ديا الذي سجل ثلاثية في الدقائق 8 من ركلة جزاء و12 و56 من ركلة جزاء، فيما سجل ناثانايل مبوكو الهدف الرابع (ق30).

واستغل رينس جيدا النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض الذين تلقوا ضربة موجعة في بداية المباراة بطرد مدافعهم البرازيلي فيتورينو هيلتون (ق6) قبل أن يلحق به المدافع داميان لو تاليك (ق41).

وهو الفوز الأول لرينس هذا الموسم، فتخلص من المركز الأخير برفع رصيده الى خمس نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق ديجون.

في المقابل، مني مونبلييه بخسارته الثالثة هذا الموسم والثانية في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الانتصار، فتجمد رصيده عند 11 نقطة وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

وفي الثالثة، زاد متز محن سانت إتيان عندما تغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما الجزائري فريد بولايا (ق5) وتيلسون سيسوكو (ق78 خطأ في مرمى فريقه).

وهي الخسارة الرابعة على التوالي لسانت إتيان الذي استهل الموسم بقوة بثلاثة انتصارات متتالية وتعادل.

وتراجع سانت إتيان الى المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف متز الذي ارتقى الى المركز التاسع مؤقتا بفارق الأهداف أمام موناكو الذي يحل ضيفا على ليون لاحقا.

واستعاد بوردو توازنه عقب الخسارة أمام مرسيليا في المرحلة الماضية، وتغلب على ضيفه نيم بهدفين نظيفين سجلهما جيمي بريان (ق80 من ركلة جزاء) وريمي أودان (ق82).

وعاد ستراسبورغ بفوز كبير من أرض مضيفه بريست بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها السنغالي حبيب ديالو (ق27) وكيني لالا (ق40 من ركلة جزاء) ولودوفيك أجورك (ق67).

وتأجلت مباراة لنس ونانت بسبب إصابة 11 لاعبا من صفوف الأول بفيروس كورونا المستجد.

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