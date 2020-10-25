ايفرتون يسقط بثنائية ويهدر فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

أهدر إيفرتون فرصة الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب خسارته صفر / 2 أمام مضيفه ساوثهامبتون في المرحلة السادسة للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل وولفرهامبتون مع ضيفه نيوكاسل يونايتد 1 / 1.

وتجمد رصيد إيفرتون، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند 13 نقطة، لكنه ظل متواجدا على القمة، بفارق الأهداف فقط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ليفربول (حامل اللقب)، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، ارتفع رصيد ساوثهامبتون، الذي حقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، إلى عشر نقاط، ليتقدم للمركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وافتتح جيمس وارد التسجيل لساوثهامبتون في الدقيقة 27، قبل أن يضيف تشي آدامز الهدف الثاني في الدقيقة 35.

تضاعفت معاناة إيفرتون خلال اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه لوكاس ديني في الدقيقة 71، ليفشل في تقليص الفارق على الأقل خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، ويفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سقط في فخ التعادل 2 / 2 مع ضيفه ليفربول في المرحلة الماضية خلال ديربي (ميرسيسايد).

وفرض التعادل 1 / 1 نفسه على لقاء وولفرهامبتون مع ضيفه نيوكاسل يونايتد.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع مؤقتا، بفارق نقطتين أمام نيوكاسل، صاحب المركز الرابع عشر.

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