إصابة رونالدينيو بفيروس كورونا

المصدر: ا ف ب

أعلن النجم الدولي البرازيلي السابق رونالدينيو، الفائز عام 2005 بالكرة الذهبية لأفضل لاعب، اليوم "الأحد" أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، لكنه طمأن أنه "من دون عوارض".

ونشر النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي في حسابه على انستغرام مقطع فيديو قال فيه "تحياتي أيها الأصدقاء، العائلة، المشجعون، لقد أجريت اختبار كوفيد والنتيجة إيجابية. أنا بخير، لا أعاني من العوارض في الوقت الحالي".

وسيبقى ابن الأربعين عاماً معزولا في الفندق الذي يقيم فيه في بيلو هوريزونتي حيث كان من المفترض أن يشارك في حدث تنظمه إحدى الشركات الراعية في ملعب مينيراو الذي شهد تتويجه بطلاً لمسابقة كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية عام 2013 بألوان أتلتيكو مينيرو.

إصابة #رونالدينيو بفيروس #كوروناhttps://t.co/5vEsT6ucaW#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uJxPkbw2eD

— البيان الرياضي (@AlBayanSports) October 25, 2020

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز