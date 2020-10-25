رحيم يطلق مؤسسته الخيرية لمساعدة الشباب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن رحيم سترلينغ (25 سنة)، نجم مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، عن إطلاقه لمؤسسة خيرية لمساعدة الشباب المحرومين، وتشمل تقديم منح جامعية، وتوظيف.

وقال: "ما يجعلني سعيداً أن أرى أنني قادر على المساعدة حتى لو كان 5 أشخاص، أو حتى لو كان شخصاً واحداً، وعلى الأقل أكون ساعدت شخصاً على الخروج من أزمته، وأكدت أن هناك شيئاً أفضل يمكن تحقيقه لإنجلترا".

وتحدث رحيم أيضاً عن قضية الإساءة عبر الإنترنت، وشكك في رغبة شركات التواصل الاجتماعي في معالجة كمية رسائل الكراهية التي يتلقاها لاعبو كرة القدم.

وقال في حديثه إلى مجلة "صنداي تايمز": "أحاول الآن تحديد أشياء يمكنني القيام بها بنفسي، ومنها أشياء يمكن أن أعطيها للشباب في نفس الظروف التي كنت فيها، وإذا كانت هناك جامعة يريدون الذهاب إليها، ومعدات كرة القدم يحتاجونها، وأشياء أخرى، فأريد أن أمد لهم يد العون".

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، أن رحيم لا يزال يعمل على التفاصيل الدقيقة للمؤسسة الخيرية، لكن من المحتمل أن تتجاوز مساهمته مليون جنيه إسترليني، وطلب من ناديه ورعاته الرئيسيين، المساهمة معه في المؤسسة.

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