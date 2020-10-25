ليفربول يفوز بصعوبة على شيفيلد يونايتد

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن فريق ليفربول من قلب تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 أمام ضيفه شيفيلد يونايتد، في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء السبت على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتلقى ليفربول صعقة مبكرة عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 13، انبرى لها ساندير بيرج ليسكنها الشباك ويسجل الهدف الأول لشيفيلد.

وبعد محاولات عديدة وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو من إدراك التعادل للريدز في الدقيقة 41، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وفي شوط المباراة الثاني، تمكن الجناح البرازيلي دييغو جوتا من تسجيل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 64، ليحصد لفريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليغ بالتساوي مع إيفرتون المتصدر، والذي يمتلك الفرصة للانفراد بالصدارة عندما يواجه ساوثهامبتون غدًا في منافسات الجولة ذاتها، في حين تجمد رصيد شيفيلد عند نقطة واحدة يحتل بها المركز قبل الأخير.

وبذلك يستعيد ليفربول ذاكرة الانتصارات المحلية بعدما تعرض لإنتكاسة خلال الفترة الأخيرة، حيث ودّع منافسات كأس الرابطة الإنكليزية بالخسارة أمام آرسنال بركلات الترجيح، ثم تلقى هزيمة تاريخية على يد أستون فيلا بنتيجة 7-2 في جولة البريميرليغ الرابعة، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام إيفرتون بنتيجة 2-2 في الجولة الماضية.

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