الكلاسيكو «ملكي» بالثلاثة

المصدر: برشلونة - د ب أ

وجّه ريال مدريد لطمة قوية إلى منافسه العنيد برشلونة في عقر داره، وتغلب عليه 3 /‏‏ 1 في استاد كامب نو في مباراة الكلاسيكو الأولى بين الفريقين بالموسم الحالي ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، انتهى الشوط الأول بالتعادل 1 /‏‏ 1، وبادر «الملكي» بهز الشباك عن طريق الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي في الدقيقة الخامسة، وتعادل الناشئ المتألق أنسو فاتي لبرشلونة في الدقيقة الثامنة ليكون هدفه الرابع مع برشلونة في الموسم الحالي بالدوري.

وفي الشوط الثاني، ورغم تفوق برشلونة نسبياً في الأداء والفرص، كان التقدم من نصيب الريال عن طريق ركلة جزاء سددها راموس في الدقيقة 63، وضاعف البديل الكرواتي لوكا مودريتش محنة برشلونة بتسجيله الهدف الثالث للريال في الدقيقة 90. وبالفوز استعاد «الملكي» توازنه بعد هزيمتين متتاليتين على ملعبه أمام قادش صفر /‏‏ 1 في الدوري وشاختار دونيتسك الأوكراني 2 /‏‏ 3 في «أبطال أوروبا»، ورفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة منفرداً بالصدارة، وتجمّد برشلونة عند 7 نقاط بالهزيمة الثانية على التوالي في الدوري «خسر بالجولة الماضية في الدوري أمام خيتافي صفر /‏‏ 1».

ومنح الفوز «قبلة الحياة» للمدرب الفرنسي زيدان الذي تضاعفت عليه الضغوط مؤخراً بسبب نتائج الريال ومستوى الأداء، وكانت تقارير أشارت إلى أن مباراة الكلاسيكو قد تكون خط النهاية بالنسبة له مع الريال في حالة الخسارة.

وفي المقابل، سقط المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لـ «البارسا» في أول اختبار له بمباريات «الكلاسيكو».

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