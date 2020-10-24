شاهد .. راموس يكشف سر ثلاثية كلاسيكو الأرض

المصدر: متابعة – عماد الدين إبراهيم

كشف سيرجيو راموس قائد ريال مدريد في مقابلة مع قناة «موفيستار» بعد انتهاء المباراة، والتي تم بثها عبر القناة الرسمية لريال مدريد، سر تالق الريال في كلاسيكو الأرض اليوم ومؤكدا صحة ركلة الجزاء والتي جاء منها الهدف الثاني لفريقه.

وجاء في تصريحاته: «لعبنا من أجل استعادة مستوانا ونسيان ما حدث هذا الأسبوع، كانت مباراة الكلاسيكو حافزًا إضافيًا لنا، خضنا هذه المباراة بحماس ورغبة كبيرين، كان أسبوعًا سيئًا بالنسبة لنا، لم نكن نستطيع المواصلة على هذه النتائج السيئة، لذا لم نبد اهتمامًا بالانتقادات، من الجيد تحقيق الانتصار في ملعب الخصم».

وأما بالنسبة إلى تحليل المباراة، فتابع سيرجيو راموس: «نحن فريقان قويان على المستوى الدفاعي، ونحترم بعض كثيرًا، لهذا أحيانًا تكون النتائج متقاربة، أردنا أن نحتفظ بالكرة، وهكذا عانى الخصم، أردنا الدفاع في بعض أوقات الشوط الثاني بعد تسجيل الهدف الثاني، ريال مدريد يتفانى في عمله، ولا يتعين على الانتقادات أن تضر بنا».

وفيما يتعلق بركلة الجزاء الذي احتسبها له حكم المباراة، فأردف راموس: «كانت ركلة جزاء واضحة وصحيحة، لقد سحبني لينجليت من القميص، الحُكم على حكم المباراة من أجل هذا القرار غير عادل، تقنية الفار تُستخدم لمساعدتنا، قررنا ونحن متقدمون في النتيجة 2-1 عدم التراجع وبحثنا عن تسجيل الهدف الثالث».

وأضاف قائد ريال مدريد: «علينا مواصلة العمل وعدم الالتفات إلى الانتقادات التي تحاول هدم الطاقة الجيدة الذي يتمتع بها الفريق».

وأنهى تصريحاته قائلًا: «ليس من الجيد خسارة مباراتين، بالتأكيد عانينا من بعض الطاقة السلبية، ولكن نحن اللاعبون المخضرمون نعمل على إخراج تلك الطاقة السلبية وتحويلها إلى حافز ودافع».

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