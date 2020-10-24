كلاسيكو الأرض مدريدي

المصدر: متابعة - عماد الدين إبراهيم

حقق فريق ريال مدريد فوزا معنويا كبيرا على نظيره برشلونة بثلاثة اهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في كلاسيكو الأرض واحتضنه ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

وافتتح ريال مدريد التسجيل مبكرا في الدقيقة الخامسة من مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة بالدوري الإسباني عن طريق لاعبه الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي قبل أن يعادل برشلونة النتيجة في الدقيقة التاسعة عن طريق أنسو فاتي

فيما سجل سيرجيو راموس هدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة 63 من ركلة جزاء

ثم سجل لوكا مودريتش الهدف الثالث لريال مدريد بعدما تلاعب بالحارس نيتو في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب الليغا ، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز العاشر.

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