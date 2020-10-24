فاتي يحقق رقما جديدا في الكلاسيكو

المصدر: متابعة - عماد الدين ابراهيم

يواصل أنسو فاتي، نجم فريق برشلونة الإسباني، تحطيم الأرقام القياسية في مسيرته، خلال مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو. وبات أصغر هداف في تاريخ الكلاسيكو، و أصغر هداف في تاريخ دوري الأبطال، أصغر هداف في تاريخ إسبانيا، أصغر هداف في تاريخ برشلونة، بعد ان تمكن اليوم من تسجيل أولى أهدافه في الكلاسيكو، ليصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ المباراة الكبيرة.

وجاء هدف فاتي في الدقيقة 8 من عمر المباراة، ليكون التعادل للبلاوغرانا ردًا على هدف فالفيردي الذي تقدم به في الدقيقة الخامسة خلال الكلاسيكو.

وخلال الأسبوع الماضي، حقق فاتي رقمًا قياسيًا أيضًا في دوري أبطال أوروبا، حين أصبح أصغر لاعب يسجل في الشامبيونزليغ رفقة برشلونة ضد فيرينكفاروس المجري، ليساهم في فوز فريقه بخماسية مقابل هدف واحد.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم أمام الغريم، من أجل التأكيد على الأفضلية في ظل التراجع في الجولة الأخيرة بعدما خسر قطبي الكرة الإسبانية أمام خيتافي وقادش بنتيجة مماثلة (1/0).

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