صحف إسبانية تحذر زيدان من الإقالة في حالة خسارة الكلاسيكو

المصدر: البيان الإلكتروني

وجهت صحيفة "آس" الإسبانية تحذيراً للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، من الإقالة بسبب مباراة الكلاسيكو المحدد لها السادسة من مساء اليوم السبت، على ملعب كامب نو فى الجولة السابعة من الدوري الإسباني، بعد المستوى الباهت الذى ظهر به الفريق الملكي منذ بداية الموسم، والهزيمتين المتتاليتين في الليغا ودوري أبطال أوروبا، وانتشار شائعات حول احتمالية إقالة المدرب الفرنسي.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أنه في العقدين الأخيرين كان السقوط أمام برشلونة هو الحكم أو الهزيمة القاتلة لأي مدرب مدريدي، وأن أبرز المدربين الذين فقدوا وظيفتهم في الفريق بسبب هزيمة الكلاسيكو هم لوبيتيجي وبينيتيز ولوكسمبورج.

وقالت الصحيفة، "إن مواجهة برشلونة تضاهى السير على السلك، بعدما أطاحت تلك المباراة بالعديد من مدربي ريال مدريد الذين وصلوا إلى الكلاسيكو في حالة شك حول مستقبلهم، وأبرز هؤلاء المدربين هم لوبتيجي وبينيتيز، والذين لم يتمكن سوى دوري الأبطال من إنقاذهم ولكنهم واجهوا الإقالة في النهاية، والغريب أن زيدان هو الذي حل محل هذين الأخيرين."

وأشارت الصحيفة إلى أن زين الدين زيدان يجب أن يكون حذرا في مباراة اليوم، ويفعل كل ما فى وسعه لتحقيق الفوز للحفاظ على منصبه في قيادة الفريق الملكي، حيث إنه قد يواجه خطر الإقالة في حال الهزيمة من برشلونة.

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