تعرف على التشكيلة المتوقعة للكلاسيكو الإسباني

المصدر: البيان الإلكتروني

يحل ريال مدريد ضيفاً على نظيره برشلونة في الكلاسيكو الإسباني الشهير الذي ينتظره عشاق الساحرة المستدير حول العالم، ويحتضنه ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويتطلع أصحاب الأرض إلى الارتقاء في الترتيب العام للدوري بجمع نقاط المباراة الثلاث وبلوغ النقطة العاشرة، حيث يحتل برشلونة حالياً المركز التاسع برصيد 7 نقاط ويتبقى له لقاءين مؤجلين، في المقابل يقبع ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 10 نقاط وتتبق له مباراة واحدة مؤجلة.

ويسعى ريال مدريد إلى تأكيد تفوقه على أصحاب الأرض وتحقيق انتصاره ال74 حيث سبق وأن تواجها في 180 مباراة أكد فيها ريال مدريد علو كعبه على برشلونة حيث فاز في 73 مباراة، مقابل 72 فوز لبرشلونة، بينما حسم التعادل 35 مواجهة بينهما.

ويتطلع الفريقان في لقاء اليوم لتعويض خسارتهما الأخيرة في الدوري، واستعادة ثقة الجماهير للمنافسة على لقب الليغا.

ومني النادي الملكي بخسارة مفاجئة بهدف نظيف على أرضه أمام قادش الوافد الجديد إلى دوري الأضواء السبت الماضي، قبل أن يسقط أيضاً على ملعب "سانتياغو برنابيو" أمام شاختار دانييتسك الأوكراني 2-3 في مستهل مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل لم تكن حال برشلونة حيث سقط أمام مضيفه غرناطه 0-1، في "الليغا"، إلا أن عوض الهزيمة بفوز في دوري أبطال أوروبا على ضيفه فيرينتسفاروش المجري بنتيجة 5-1.

وتفقد المواجهة الشهيرة بعضاً من بريقها المعهود بعد رحيل عدد من النجوم عن صفوف الفريقين أبرزهم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، البرازيلي نيمار، أندريس إنييستا في السنوات الأخيرة، والأوروغوياني لويس سواريز والويلزي غاريث بايل، إلى جانب غياب الجماهير عن الملاعب بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث سيفتقد النادي الكاتالوني هتافات نحو 99 ألف مشجع.

إضافة إلى ذلك، فإن المستويات المتذبذبة التي يقدمها الفريقان هذا الموسم لم تساهم في انتظار المباراة الحدث بلهفة كما جرت العادة.



التشكيلة المتوقعة



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو، كالآتي:

ريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ميندي - راموس - فاران – ناتشو.

الوسط: كروس - كاسيميرو – فالفيردي.

الهجوم: أسينسيو - بنزيما – فينيسيوس.

برشلونة:

حراسة المرمى: نيتو.

الدفاع: ألبا - بيكيه - لينجليه – دست.

الوسط: بوسكيتس - دي يونج – كوتينيو.

الهجوم: فاتي - ميسي – جريزمان.

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