استراليا تلغي معسكر منتخب السيدات بسبب كورونا

المصدر: البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، إلغاء المعسكر التدريب لمنتخب السيدات الذي كان مقرراً في أوروبا خلال نوفمبر المقبل، بسبب المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد الأسترالي في بيان صحفي، أنه قام بدراسة عدة سيناريوهات للمباريات والتدريبات في أوروبا، وذلك لمنتخبي الرجال والسيدات، بهدف تجميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة هذا العام.

وقال البيان: "للأسف، الوضع الذي يتفاقم لفيروس كورونا في أوروبا، تسبب بتعقيدات ومخاطر على تجميع اللاعبات من أوروبا وآسيا، وبعد الأخذ بتوصيات الخبراء الصحيين، فإننا لن نقوم بعمل أي فعاليات في أوروبا خلال هذه الفترة".

وقال الاتحاد أنه حتى الآن، فإن خطط خوض منتخب الرجال مباراتين وديتين في لندن الشهر المقبل، وصلت لمرحلة متقدمة، وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق.

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