تعرف على حكام مباراة برشلونة وريال مدريد

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعييناته التحكيمية لمباريات الجولة السابعة من "الليغا"، والتي تشهد الكلاسيكو المنتظر بين الغريمين برشلونة وريال مدريد.

ووقع الاختيار على الحكم خوان مارتينيز مونويرا لإدارة الكلاسيكو، الذي سيقام بعد غد السبت على ملعب كامب نو، بتواجد خوسيه ماريا سانشيز في غرفة تقنية الفيديو.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تاريخ مونويرا في إدارة مباريات الغريمين التقليديين خلال مسيرته التحكيمية، حيث أدار 24 مباراة لريال مدريد، فاز خلالها الفريق الملكي في 15 مواجهة، وتعادل 8 مرات وخسر 4 مباريات أخرى.

وأشرف مونويرا على مباراة واحدة للريال هذا الموسم، كانت أمام ريال سوسيداد وانتهت بالتعادل السلبي.

وعلى الجانب الآخر، أدار مونويرا 21 مباراة لبرشلونة، حقق خلالها الفريق الفوز 15 مرة، وخسر 3 مرات وتعادل في 3 مباريات أيضا.

وكانت المرة الأخيرة التي حكم فيها مونويرا للنادي الكتالوني، أمام ليغانيس الموسم الماضي، عندما فاز برشلونة بهدفين نظيفين على ملعبه.

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