محمد صلاح يستعد لمواجهة شيفيلد بجلسة استشفاء في حمام السباحة

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهر النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال وجوده في حمام السباحة وقيامه بعملية استشفاء، عقب تحقيق الريدز فوزا غاليا على نظيره أياكس أمستردام الهولندي، في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ونشر صلاح، عبر حسابه على انستغرام، صورة خلال قيامه بالاستشفاء داخل حمام السباحة.

ويستعد ليفربول، لمواجهة شيفيلد يونايتد، مساء غدٍ السبت، ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ"، المقرر لعبها على ملعب آنفيلد معقل الريدز.

وكان فريق ليفربول الإنجليزي، حقق فوزا صعبا على مضيفه أياكس امستردام الهولندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "يوهان كرويف آرينا" بالجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من الموسم الجديد لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2020، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35 من الشوط الأول بعدما مرر ساديو ماني كرة عرضية، حولها تاجليافيكو مدافع أياكس بالخطأ في مرماه.

بتلك النتيجة يحصد ليفربول أول ثلاث نقاط بمشواره في البطولة المتوج بلقبها الموسم قبل الماضي، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بفارق الأهداف عن أتالانتا الإيطالي الذي تغلب على ميدتيلاند الدنماركي برباعية نظيفة على ملعب الأخير.

وبدأ محمد صلاح المباراة في التشكيل الأساسي وغادر في الدقيقة 60 وحل شيردان شاكيري بدلا منه، كما غادر ساديو ماني في الدقيقة 60 أيَا وظهر معاناته من آلام في الركبة ليضع بعض الثلوج عليها على مقاعد البدلاء، وهو ما يشير إلى استبداله بداعي الإصابة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز