رئيس رابطة الدوري الإسباني: رحيل ميسي لن يكون مأساة

المصدر: أ ف ب

أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أن رحيل نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي "لن يكون مأساة" للبطولة المحلية، وذلك عشية مباراة كلاسيكو برشلونة- ريال مدريد.

وقال تيباس في مقابلة أجراها مع وكالة "فرانس برس": "أعتقد أنه إذا ترك ميسي برشلونة، فإن العلامة التجارية (ميسي-برشلونة) الموجودة والتي تعمل بشكل جيد للغاية في كل أنحاء العالم، ستتأثر، وعلى ميسي التفكير مليا في ما يريد فعله".

لكنه أردف أنها "لن تكون مأساة، فقد غادر كريستيانو رونالدو (من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي في 2018)، وغادر نيمار (من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2017) ولم تكن مأساة"

وأضاف أن "نيمار انضم إلى سان جيرمان ولا أعتقد أن البطولة الفرنسية أصبحت الآن في صدارة الساحة الدولية، إنها حقيقة، من يظن أن اللاعبين هم من يصنعون البطولات أو علامة المنافسة، مخطئون".

وكان ميسي أعرب عن رغبته بالرحيل عن النادي الكاتالوني قبل انطلاق الموسم الجديد وتحريره من عامه الأخير بعد خلافات داخلية وسلسلة نتائج كارثية أدت إلى إقصاء الفريق من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارة مذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8، وتنازله عن لقب الدوري المحلي لصالح غريمه الأبدي ريال مدريد.

وتطرق تيباس إلى مباراة الـ"كلاسيكو" الأول لهذا الموسم بين برشلونة وريال مدريد حامل اللقب، والتي ستقام بعد ظهر السبت ضمن المرحلة السابعة على ملعب "كامب نو".

وسيقام "كلاسيكو" قطبي الكرة الإسبانية للمرة الأولى من دون جمهور، جراء القيود المفروضة للحد من تفشي جائحة "كوفيد-19".

وقال تيباس في هذا الإطار: "إن أي مباراة كرة قدم تفقد أهميتها إذا لعبت من دون جمهور. لكن كلاسيكو يبقى كلاسيكو. أعتقد أنه بعد أكثر من 300 مباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة، تبين أن العروض التي يقدمها اللاعبون على أرض الملعب لا تزال على حالها".

وأتم: "إن الكلاسيكو هو أهم مباراة كرة قدم بين الأندية في العالم، إنها علامة تجارية معروفة الآن بشكل جيد، وتجذب كثيرين من حولها".

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