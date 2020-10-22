أسامة بن لادن ينضم لفريق يونيون البيرواني ويثير الجدل

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار نادي يونيون كوميرسيو، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية البيروفي، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تعاقده مع لاعب جديد يحمل اسم أسامة بن لادن.

ونشر النادي البيروفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للاعب، معلنا التعاقد مع "الجناح المميز" أسامة بن لادن خيمينيز لوبيز.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي التغريدة في حالة من الاستغراب، لا سيما أن اللاعب البيروفي يحمل اسم أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الأسبق.

تحدث اللاعب عن تلك التسمية في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث أكد أن والده هو من اختار إطلاق هذا الاسم عليه.

ولم تتوقف المفاجأة عند هذا الحد، حيث أكد أسامة أن والده قرر تسمية شقيقه باسم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وأشار لاعب فريق يونيون كوميرسيو الجديد إلى أن والده أراد اسم الطفل الثالث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، "غير أن ذلك لم يحدث لأنها كانت فتاة".

وأوضح صاحب الـ18 عاما: "اسم أخي صدام حسين، وأراد والدي أن يسمي الطفل الثالث جورج بوش، لكنها كانت فتاة".

وعن سبب التسمية، قال: "عندما هدم أسامة بن لادن البرجين (11 سبتمبر/أيلول 2020)، ظهر الاسم في الأخبار، وُولدت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2002".

وتحدث اللاعب عن الصعوبات التي يواجهها بسبب حمل هذا الاسم، قائلا: "لا يوجد أشخاص آخرون يسمون أنفسهم بهذا".

واستطرد: "لقد مررت بهذا الوضع ويبدو طبيعيا،. قميصي يحمل اسم أسامة، فكرت في تغيير اسمي، لكنني الآن هادئ".

وأتم: "أعتقد أن هناك شخصًا يسمي هتلر أيضا في بيرو، لا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك قانون بشأن الاسم، إنه يجذب الكثير من الانتباه مما أراه".

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