الصحف الإسبانية تهاجم الريال بعد الخسارة الأوروبية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

هاجمت الصحف الإسبانية اليوم الخميس، ريال مدريد، ومديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، بعد الهزيمة المفاجئة 2-3 من شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا، إذ انهار رجال زيدان في عرض مروع في الشوط الأول وخسروا 0-3، ضد فريق مستنفد بسبب سلسلة من الاختبارات الإيجابية لفيروس كورونا والإصابات، ورغم تعافى ريال مدريد في الشوط الثاني، إلا أن قتاله كان بدون جدوى، بعدما سجل هدفين فقط، وفشل في انتزاع هدف التعادل.

والبداية الخاسرة لدوري أبطال أوروبا، أمر غير مقبول دائماً بالنسبة لنادي من عيار ريال مدريد، إلا أن الغضب من النتيجة تضاعف بسبب أن الفريق لديه مواجهة مع غريمه الشرس برشلونة بنهاية هذا الأسبوع، كما أن الخسارة الأوروبية، جاءت بعد هزيمته المفاجئة أمام كاديز في الليغا السبت الماضي.

ووصف "سبورت" خسارة ريال بأنها "مثير للسخرية"، ووصفت صحيفة "آس"، الريال بأنه "محرج" على غلافها مع صورة لثيباوس كورتوا وهو يلتقط الكرة من شباكه، بعد هذه الهزيمة الدراماتيكية أمام الفريق الأوكراني، وكتبت: "ريال مدريد يسقط في يد شاختار بعد شوط أول رهيب"، كما ذكرت جماهير ريال مدريد بأن المواجهة ضد ميسي وشركاه قادمة، وكتبت: "كان حكمهم سخافة من الأبطال، ومستوى أداء سيئ قبل الكلاسيكو".

وحتى صحيفة "ماركا" الرياضية الموالية للريال، والتي تتخذ من مدريد مقراً لها، تخشى مواجهة "الكلاسيكو"، كتبت عن الفائز باللقب 13 مرة في دوري أبطال أوروبا: "كل يوم يكون أسوأ.. مدريد في سقوط حر.. ويوم السبت برشلونة"، وأشارت إلى أن الحالة المزاجية في غرفة الملابس كانت كئيبة بشكل ملحوظ بعد الهزيمة، وكتبت: "بالكاد تكلم اللاعبون ثلاث كلمات متتالية، عندما زار رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الفريق بعد صافرة النهاية".

لكن في كاتالونيا، ساد تفاؤل هادئ صباح الخميس، بعد خسارة الريال، ووصفته "موندو ديبورتيفو" بأنه "كابوس قبل الكلاسيكو"، ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة يوم السبت المقبل، على ملعب نو كامب.

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