نجم جلادباخ يستعين بجوجل للسماح له بالدخول إلى الملعب

المصدر: البيان الإلكتروني

في واقعة فريدة من نوعها، تعرض ماركوس تورام جناح نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني للإحراج، خلال تواجده في إيطاليا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث حل الفريق الألماني ضيفاً على نظيره الإيطالي إنتر ميلان مساء أمس، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الألماني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لتورام بعدما تم إيقافه من رجل أمن لم يتعرف على هويته.

ولجأ صاحب الـ23 سنة لمحرك البحث الشهير "جوجل"، حيث قام بعرض صوره وملفه على موقع "ويكيبيديا" الشهير لإقناع رجل الأمن بأنه جاء مع جلادباخ للمشاركة في مواجهة الليلة.

وعلق النادي الألماني بطريقة ساخرة على الصورة قائلاً:"googles self".

يذكر أن ماركوس هو نجل الأسطورة الفرنسية ليليان تورام، حيث يعتبر من العناصر الأساسية في جلادباخ، وسجل مرة واحدة وصنع 3 أهداف في 5 مباريات هذا الموسم.

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