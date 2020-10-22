ليفربول يفوز على أياكس بهدف عكسي وانطلاقة قويّة للبايرن

المصدر: وكالات

تغلب ليفربول 1-صفر على أياكس أمستردام خارج الديار بهدف عكسي جاء بمساندة الحظ في مباراتهما الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء، ووقف الحظ بجانب الفريق الإنجليزي في بعض الأوقات لكنه أظهر أيضا مؤهلاته للمنافسة على اللقب.

ووضع نيكولاس تاليافيكو ظهير أياكس الكرة في شباك فريقه في الدقيقة 35 ليمنح بطل إنجلترا بداية مظفرة في المجموعة الرابعة.

وبدا ليفربول الفريق الأقوى في الملعب رغم أن أياكس صنع العديد من الفرص الجيدة باستاد يوهان كرويف.

وسدد دافي كلاسن كرة قوية في القائم وأبعد أدريان حارس ليفربول محاولة كوينسي بروميس من مدى قريب بعد أن صنع أياكس عدة فرص ممتازة.

لكن ليفربول، الذي أحرز لقبه السادس في كأس أوروبا العام 2019، أثبت أنه يستحق الانتصار، واستحوذ على الكرة لفترات طويلة وشن هجمات مرتدة سريعة كما حافظ على نظافة شباكه رغم غياب مدافعه البارز فيرجيل فان دايك الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة يوم السبت.

وفي المجموعة الأولى، من المسابقة تفسها حقق بايرن ميونيخ حامل اللقب فوزا ساحقا 4-صفر على أتليتيكو مدريد أمس الأربعاء ويعزز مسيرة انتصاراته في البطولة إلى 12 مباراة.

ووضع اللاعب الفرنسي الدولي أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 28 ثم مرر إلى ليون جوريتسكا ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وبدد كورنتين توليسو لاعب منتخب فرنسا أي أمل لأتليتيكو في العودة بتسديدة مذهلة في الدقيقة 66 قبل أن يراوغ كومان المدافع فيليبي مرتين ليسجل هدفه الثاني في المباراة بعد ست دقائق أخرى.

ويتصدر بايرن، الذي فاز بكل مبارياته 11 في طريقه لإحراز لقب دوري الأبطال الموسم الماضي، ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط ويأتي خلفه لوكوموتيف موسكو وسالزبورج بعد تعادلهما 2-2.

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