إنتر ميلان يعلن إصابة المغربي حكيمي بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

أعلن إنتر ميلان الإيطالي إصابة مدافعه الدولي المغربي أشرف حكيمي بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي غيابه عن مباراته ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مساء اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي الإيطالي في بيان على حسابه في تويتر: "نتيجة مسحة أشرف حكيمي جاءت إيجابية، عقب الاختبارات الأخيرة (التي تفرضها البروتوكولات الصحية) التي أجراها عشية مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ".

ونقلت "فرانس برس" عن النادي الإيطالي: "المدافع ليس لديه أي أعراض تماما، وسيتبع الآن الإجراء المنصوص عليه في البروتوكول الصحي".

ويشكّل غياب حكيمي ضربة للإنتر الذي تعاقد معه هذا الصيف من ريال مدريد بعد تألقه اللافت ولمدة موسمين على سبيل الإعارة مع بروسيا دورتموند الألماني.

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