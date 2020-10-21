نادي تشلسي يضم الحارس المعتزل بيتر تشيك

المصدر: وكالات

أعاد نادي تشلسي ضم الحارس التشيكي بيتر تشيك المعتزل منذ نهاية موسم 2019 إلى صفوفه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليدافع عن عرينه بحال عدم توافر الحراس الآخرين لظروف صحية، بحسب ما أعلن النادي اللندني حيث يشغل تشيك منصب المدير التقني.

قال تشلسي الذي يضم في صفوفه الحراس الإسباني كيبا أريسابالاغا، الأرجنتيني المخضرم ويلي كابييرو (39 عاما) والقادم الجديد السنغالي إدوار مندي "استُدعي بتر تشيك إلى الفريق كحارس طوارىء بديل".

تابع حارس تشلي وارسنال السابق "هذا إجراء احتياطي بسبب الظروف غير المسبوقة التي تسببت بها أزمة كورونا. سيشغل منصب لاعب غير متعاقد".

على الصعيد الدولي، اضطر منتخب أوكرانيا المحروم من ثلاثة حراس لاصابتهم بفيروس كورونا المستجد، الى استدعاء مدرب الحراس ألكسندر شوفكوفسكي لمباراته الودية ضد فرنسا مطلع الشهر.

قال تشيك البالغ 39 عاما "يعود السبب إلى الجائحة، لأن اللاعبين المصابين يجب أن يُعزلوا. كان هناك مكان في القائمة وكنت متاحاً في حال الطوارىء. بجميع الأحوال آمل ألا يكون ذلك ضروريًا".

وبرغم غيابه منذ نحو سنة ونصف السنة، يبدو الحارس الدولي السابق مقتنعا بإمكانية المساعدة "أعتقد انه بمقدوري خوض مباراة لأني أتمرن واحافظ على لياقتي."

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