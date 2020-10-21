غوارديولا يبحث عن اللقب الضائع لسيتي

المصدر: (لندن- أ ف ب)

في موسمه الخامس على رأس الإدارة الفنية لمانشستر سيتي، يستهل المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا عندما يواجه بورتو البرتغالي (الساعة 23:00 ) حملة جديدة بحثاً عن منح فريقه الإنجليزي لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ولا تزال الخسارة الموجعة أمام ليون الفرنسي (1-3) في ربع نهائي النسخة الأخيرة قبل شهرين، عالقة في أذهان غوارديولا وعشاق الفريق الأزرق.

وارتفعت حدّة الضغوط على المدرب الكاتالوني الذي منح برشلونة اللقب مرتين في بداياته، قبل أن يختبر مطبات قارية أيضاً مع بايرن ميونيخ الألماني برغم نجاحه محلياً. أحرز مع الفريق البافاري لقب الدوري ثلاث مرات والكأس مرتين بين 2013 و2016، لكن مشواره القاري توقف دوماً في الأدوار الإقصائية.

ويواجه ريال مدريد شاختار الأوكراني بينما يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً على بايرن ميونيخ ، ويستقبل أياكس ليفربول.

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