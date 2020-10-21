برشلونة يفتتح مشوار الأبطال بخماسية في فرينكفاروزي

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتح نادي برشلونة الإسباني مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بانتصار كبير على ضيفه فرينكفاروزي المجري بخمسة أهداف لواحد، في مباراة جمعت الطرفين الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة السابعة، وفقاً لـ "دبي الرياضية".

وكانت البداية مع الأرجنتيني ليونيل ميسي من علامة الجزاء في الدقيقة 27، قبل أن يسجل فاتي ثاني الأهداف (42 د).

وتمكن كوتينيو من تعزيز تقدم البلوجرانا في الدقيقة 52، قبل أن يقلص خيراتين النتيجة مسجلا الهدف الوحيد للضيوف من ركلة جزاء بعد تدخل من بيكيه تلقى على إثره البطاقة الحمراء بالدقيقة 68.

وتولى البديلان بيدري وديمبلي تسجيل الهدفين الرابع (82) والخامس (89) ليختتمان مهرجان الأهداف.

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