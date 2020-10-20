نيمار "يفضح" رقم هاتف ريشارليسون.. وعدد الرسائل "لا يصدق"

المصدر: البيان الإلكتروني

قال لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي، ريشارليسون، إنه تلقى 10 آلاف رسالة على تطبيق "واتساب" في غضون خمس دقائق فقط، بعدما كشف اللاعب البرازيلي نيمار رقمه عن طريق الخطأ خلال لعبة إلكترونية تبث مباشرة.

ووقع الخطأ، حينما ظهر لاعب باريس سان جيرمان، 28 عاما، في بث مباشر وهو يحمل هاتفه، فبدا اسم ريتشاليسون ضمن قائمة من اتصل بهم، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

واعترف نيمار بخطئه لريتشاليسون، وقال ضاحكا "أقسم لك أن الأمر لم يكن متعمدا"، بحسب ما نقلت صحيفة "صن".

من جانبه، حذر ريشاليسون من الاتصال به، قائلا إنه سيقوم بحظر كل من يفعل ذلك، لكن هذا التحذير لم يجد نفعا، وظلت الرسائل تنهال عليه خلال خوض اللعبة على موقع البث "تويتش"، يوم الأحد.

وأعرب ريشارليسون عن انزعاجه من الأمر وقال ساخرا من نيمار "في خمس دقائق، تلقيت 10 آلاف رسالة. شكرا نيمار"، ولم يقف عند هذا فوصفه بـ"العبقري".

أما نيمار فقد رد على هذا المأزق بقوله "الآن، عليك أن تقوم بتغيير رقم هاتفك"، والسبب هو أن المعجبين سيواصلون الاتصال باللاعب بعدد خرافي مهما طلب منهم ألا يفعلوا ذلك.

ويوم السبت الماضي، أثار ريتشاليسون البالغ 23 عاما، جدلا بعدما تلقى بطاقة حمراء على إثر تدخله بـ"خشونة" ضد لاعب وسط فريق ليفربول، تياغو.

وقدم اللاعب اعتذارا، في وقت لاحق، قائلا إنه لم ينو ولم يتعمد أن يصيب اللاعب السابق في فريق بايرن ميونيخ الألماني.

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