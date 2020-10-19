ضربة دفاعية جديدة لليفربول

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

خضع جويل ماتيب مدافع ليفربول، لفحص يتعلق بمخاوف عضلية، بعد التعادل 2-2 مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي، مما تسبب في مشكلة حقيقة للألماني اختيار يورجن مدرب ليفربول، لتشكيلة الفريق خلال المواجهات المقبلة.

وتلقى ليفربول وكلوب، ضربة قوية لآفاق الدفاع عن اللقب في نهاية الأسبوع، بعدما تم استبعاد فيرجيل فان ديك، لفترة طويلة من الوقت بعد تعرضه لإصابة في الركبة في كرة مشتركة مع الحارس جوردان بيكفورد.

وتحول كلوب، إلى ماتيب وجو جوميز، لملء الفراغ الذي تركه فان ديك، قبل أن يكشف عن إصابة المدافع الكاميروني ماتيب لصحيفة "سبورت ميل"، رغم أن الأطباء أزالوا القلق، بالتأكيد على عدم خطورة الإصابة.

ويجب أن يقرر مدرب ليفربول، ما إذا كان سيستخدم اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، والذي عاد مؤخراً من الإصابة أيضاً، وسط أسبوع مزدحم لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يسافر "الريدز" إلى أمستردام مساء بعد غدً الأربعاء، لمواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يستضيف شيفيلد يونايتد في آنفيلد نهاية هذا الأسبوع.

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