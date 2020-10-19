روني يخضع للعزل المنزلي 10 أيام

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف واين روني، قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم السابق، عن سلبية العينة الخاصة به في فحوص فيروس كورونا، لكنه أشار إلى أنه سيقضي فترة عزل منزلي لمدة 10 أيام، بعد اختلاطه بأحد أصدقاءه المصابين بالفيروس.

وأبدى روني (34 سنة)، غضبه من صديقه المصاب الذي زاره في المنزل، وكان مطلوباً إجراء فحص للتأكد من إصابته قبل تلك الزيارة، وخاصة أن فترة العزل سوف تحرم روني من المشاركة مع فريقه ديربي كاونتي في المباريات الثلاث المقبلة.

وغرد روني عبر حسابه الرسمي على موقع" تويتر": "تلقيت الأخبار التي تؤكد أنني لست مصابا بالفيروس، وأنا مسرور لنفسي ولعائلتي، ولكن من الواضح أنني غاضب وأشعر بخيبة أمل، لأنني يجب أن أعزل نفسي وأن أغيب عن المباريات الهامة لديربي".

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