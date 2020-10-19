بيكفورد ينجو من الإيقاف بعد إصابة فان ديك

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لن يواجه حارس مرمى إيفرتون، جوردان بيكفورد، عقوبة الإيقاف بأثر رجعي من اتحاد الكرة الإنجليزي، بسبب تعامله المرعب مع فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، في ديربي ميرسيسايد أول من أمس السبت، والذي تعرض بسببه للإدانة على نطاق واسع، بعدما تسبب في استبعاد فان ديك لنهاية الموسم الحالي، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية، إصابة المدافع في الرباط الصليبي الأمامي.

ووصف خبير قناة "سكاي سبورتس"، غرايم سونيس، تدخل حارس المرمى، الذي لم يعاقب عليه الحكم، بأنه "اعتداء"، وانتقد رايان ماسون ونجوم سابقون آخرون، التدخل وأكدوا بأنه متعمد.

وأكدت صحيفة "أتليتيك"، أن بيكفورد لن يواجه عقوبة من الاتحاد الإنجليزي، بعدما تم مراجعة التدخل من قبل حكام تقنية الفيديو "الفار"، وقرروا أن ليفربول لم يحصل على ركلة جزاء، لأن فان ديك كان في موقف تسلل.

ويقال أيضاً أن حكم الفيديو المساعد، توصل إلى أن تدخل بيكفورد لم يرتقي إلى الحد الأدنى للحصول على البطاقة الحمراء، وتمتد سياسة الاتحاد الإنجليزي، للإيقاف بأثر رجعي فقط، في حالة المخالفات التي يحصل مرتكبيها على البطاقة الحمراء، والتي لا يراها مسؤولو المباراة بشكل متزامن، بما في ذلك حكم الفيديو المساعد، وفي هذه الحالة تم فحص الحالة المعنية.

وكان قد تم نقل فان ديك إلى المستشفى لإجراء فحوصات، وأكد ليفربول أمس أنه سيخضع لعملية جراحية، فيما يمثل ضربة مدمرة لمساعي النادي الإنجليزي للدفاع عن لقبه، وكشف بيان صادر عن ليفربول، أنه لم يتم وضع جدول زمني محدد لعودة فان ديك إلى الملاعب.

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