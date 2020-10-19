إبراهيموفيتش: لا أحد يستطيع إيقافي

المصدر: البيان الإلكتروني

يقدم المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، موسماً استثنائياً مع فريقه ميلان منذ بداية الموسم الجاري 2020/2021، في ظل الأداء الرائع للاعب، والأهداف المؤثرة التي يسجلها رفقة «الروسونيري» والتي وضعت ميلان على قمة ترتيب الدوري الإيطالي.

وقاد إبراهيموفيتش، مساء أول أمس السبت، فريقه ميلان للفوز بديربي مدينة ميلانو «ديربي الغضب» أمام جاره الإنتر، حيث سجل هدفين في مباراة قمة الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، الدرجة الأولى لكرة القدم، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1، بعدما قلص البلجيكي لوكاكو النتيجة لفريقه الإنتر.

وعقب نهاية المباراة، سيطرت على زلاتان إبراهيموفيتش حالة من الفرحة الكبيرة والسعادة الطاغية بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز الرابع على التوالي وتصدر جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 12 نقطة، فيما يملك حامل اللقب فريق يوفنتوس 8 نقاط في المركز الرابع.

وشدد ميلان على أن الفوز بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الجاري ممكن، ويجب أن يؤمن لاعبو ميلان بذلك الهدف من أجل تحقيقه.

وقال الأسطورة السويدي في تصريحات نقلتها الكثير من وسائل الإعلام الإيطالية، أمس الأحد: من الممكن لنا أن نفوز بلقب الدوري الإيطالي (الإسكوديتو) إذا كان لدينا الإيمان بقدرتنا على ذلك، ما زال المشوار طويلاً على اللقب، ولكن بالإيمان والثقة بالنفس يمكنك تحقيق كل شيء.

وأوضح زلاتان: حينما جئت إلى ميلان من جديد في الموسم الماضي، كان الهدف هو التأهل للبطولة الأوروبية، وقد نجحنا في ذلك، فلما لا يكون هدفنا هذا الموسم هو الدوري، كل شيء ممكن.

وحول المواجهة بالأمس، مع الغريم التقليدي، إنتر ميلان، قال إبراهيموفيتش: ميلان لم يفز بهذه المباراة (الديربي) منذ 4 سنوات، وقد ظهرت بصورة جيدة لأنني كنت جائعاً للعب بعد الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً بعد إصابتي بفيروس كورونا.

وتابع المهاجم السويدي المخضرم: أشعر بخيبة أمل لإهدار ركلة الجزاء، لكن المهم هو أن الفريق قد فاز، وأقدر المسؤولية الملقاة على عاتقي كوني اللاعب الأكبر سناً في الفريق، ولكنني أعرف مستواي جيداً، وأشعر الآن بعد عودتي لميلان أنني أكثر اكتمالاً من زلاتان الذي كان هنا قبل 10 سنوات، ولكن لو كان لدّى حالياً اللياقة التي كنت عليها قبل 10 سنوات، فلن يوقفني أحد، والآن أيضاً لا يستطيع أحد إيقافي، وفق (آس).

وكان زلاتان قد حصل على ركلة جزاء بعد عرقلته داخل المنطقة من قبل كولاروف، ولكن الحارس هاندانوفيتش تصدى لتسديدته، قبل أن يتابعها العملاق السويدي من جديد داخل الشباك.

وضاعف إبرا النتيجة لميلان بالدقيقة 16، بعد مجهود مميز من رافائيل لياو الذي مر من ستيفان دي فري مدافع الإنتر، ومرر كرة عرضية إلى زلاتان في الناحية الأخرى، ليضع الكرة في الشباك وسط غياب الرقابة الدفاعية تمامًا.

وأضاف: إنني أتدرب بكل قوة، ولدّى خبرة كبيرة جداً تساعدني في الكثير من المواقف، كما أن زملائي يساعدونني، ويجب أن نواصل التدريب بكل قوة، ولا يجب أن نتراجع من أجل تحقيق أهدافنا.

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