أجويرو ينجو من الطرد وجوارديولا يتعاطف مع اللاعب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

قلل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، من شأن حادثة تورط فيها لاعب فريقه، سيرجيو أجويرو، بعد أن وضع المهاجم يده على الحكمة المساعدة سيان ماسي-إليس، في مباراة أمس السبت ضد أرسنال.

وكاد أجويرو (32 عاما)، أن يحصل على البطاقة الحمراء خلال تلك المباراة، في ظهوره الأول ضمن التشكيلة الأساسية منذ الموسم الماضي بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ويعتقد البعض أن اللاعب كان محظوظاً لأنه لم يتم إيقافه بعد أن شوهد بوضوح وهو يمسك بالحكمة المساعدة من خلف رقبتها عند احتجاجه على رمية في جانبه.

وأظهرت الإعادة أن الكرة اصطدمت بأجويرو في النهاية قبل الخروج من اللعب، لكن الأرجنتيني اعترض على قرار ماسي، وتحدث إليها وهي تشير لمصلحة ارسنال، قبل أن يشد اللاعب رقبتها لفترة وجيزة، وهي تسير على الخط.

وتم استبدال اجويرو بالمهاجم إيلكاي جوندوجان في الدقيقة 65، وأشار ميكا ريتشاردز لاعب سيتي السابق، إلى أن أجويرو محظوظاً لأنه لم يطرد.

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