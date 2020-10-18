بيل رفض مساعدة ريال مدريد في أزمة كورونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشفت مصادر بنادي ريال مدريد، أن الويلزي غاريث بيل، هو اللاعب الوحيد الذي رفض خفض راتبه في وقت سابق من هذا العام، عندما عانى النادي من التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا.

ومع خسارة النادي العديد من الإيرادات بسبب تعليق كرة القدم، طلب من الموظفين واللاعبين، قبول تخفيض بنسبة 10% من رواتبهم السنوية، مع ارتفاع ذلك إلى 20% إذا لم يتمكن الدوري من الاستمرار.

واتفق الفريق الأول للكرة بنادي ريال مدريد بأكمله على تخفيض الأجور، باستثناء بيل، الذي أخذ بنصيحة ممثليه برفض خفض أجره الضخم البالغ 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وكان سيرجيو راموس، مسؤولاً عن التنسيق بين قادة ريال مدريد والفريق، لكن كان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، هو الذي ساعد اللاعبين على إدراك أهمية مساعدة النادي، بحسب صحيفة "ماركا".

ويقال أن بيل الذي كانت تربطه علاقة معقدة وقتها مع زيدان وجماهير النادي، هو اللاعب الوحيد في ريال مدريد الذي أراد الاستمرار في الحصول على راتبه الكامل.

وساعد اللاعبون والموظفون الذين قبلوا تخفيض 10% من رواتبهم، النادي على توفير 45 مليون جنيه إسترليني، بينما لم يكن بيل مستعد للتخلي عن 10% من راتبه الضخم.

وكان بيل أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ عند التوقيع مع ريال مدريد قبل سبع سنوات، بحصوله على 24 مليون جنيه إسترليني سنويا، وقبوله تخفيض راتبه كان سيوفر للنادي 50 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

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