جولة " مطر والسماوي".. العنوان الأبرز لانطلاقة دوري الخليج العربي

المصدر: وام

تستحق الجولة الأولى من دوري الخليج العربي لكرة القدم التي أقيمت على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين أن يطلق عليها جولة " مطر والسماوي"، "مطر" نسبة للنجم الإماراتي الكبير ولاعب نادي الوحدة إسماعيل مطر، و" السماوي" هو اللقب الرسمي المعتمد لفريق بني ياس.

فقد نجح إسماعيل مطر صاحب الـ 37 عاما في قيادة فريقه /الوحدة/ إلى تحقيق أكبر فوز في الجولة الأولى بنتيجة 6 أهداف نظيفة على حتا، بما وضع الوحدة في صدارة ترتيب جدول المسابقة، ولم يكتف إسماعيل بالتسجيل فقط عندما سجل الهدف الخامس في الدقيقة 80 من اللقاء، لكنه كان أيضا أفضل صانع للأهداف حيث صنع هدفين لفريقه، وبفضل تحركاته كانت نسبة استحواذ الوحدة على مجريات اللقاء 56 %، ولم يقع لاعبو فريقه في مصيدة التسلل ولا مرة في حين سقط لاعبو حتا 3 مرات.

ومن الأرقام البارزة التي كان إسماعيل مطر أحد أسبابها أيضا في المباراة هي عدد التمريرات التي بلغت 505 تمريرات لنادي الوحدة، منها 45 تمريرة طولية، وبلغت دقة التمريرات الإجمالية نسبة 86.3 %، و80 % من التمريرات الدقيقة في ملعب المنافس، وكلها أرقام من الصعب أن تتحقق " مجتمعة" في مباراة واحدة بدوري الخليج العربي، فيما شهدت المباراة 18 كرة عرضية للفريق الوحداوي، و20 تسديدة على المرمى، و15 تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

إسماعيل مطر - من مواليد 7 أبريل 1983 - رجل المهام الصعبة دائما في نادي الوحدة، والمنتخب الوطني على مدار ما يقرب من 20 عاما، وحصل على الكرة الذهبية في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة في عام 2003، وقاد المنتخب الوطني لحصد كأس الخليج 2007، و2015، كما قاد فريق الوحدة لحصد العديد من ألقاب الدوري والكأس، وهو أيقونة الكرة الإماراتية على مدار العقدين الأخيرين.

أما بخصوص بني ياس فقد حقق أهم فوز في الجولة عندما هزم الوصل على ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على عكس كل التوقعات التي سبقت المباراة، في مواجهة استحوذ فيها الفريق على الكرة بنسبة 61 %، وحصل على 9 ركنيات مقابل 5 للوصل، ونجح لاعبوه في القيام ب 492 تمريرة مقابل 313 للوصل، وبلغت عدد التمريرات الطولية الفعالة 51 تمريرة طولية وهو رقم يصعب تحقيقه في دوري الخليج العربي، كما بلغت دقة تمريرات فريق بني ياس 83 %، وفي ملعب المنافس 72 %، ونفذ الفريق 19 لعبة عرضية، وسدد لاعبو بني ياس 21 مرة على مرمى الوصل منها 13 تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

أما عن باق إحصاءات الجولة فقد شهدت 29 هدفا في 7 مباريات بمعدل 4.14 هدف في كل مباراة، وحافظ 3 حراس مرمى على شباكهم نظيفة في تلك الجولة هم حراس الوحدة والعين وشباب الأهلي، وبالنسبة لهدافي الجولة فهم ياسين البخيت لاعب الظفرة، وسهيل المنصوري لاعب الظفرة، وويلتون سواريز لاعب الشارقة، وتيم ماتافز لاعب الوحدة بواقع هدفين لكل منهم.

أما عن أبرز الحراس أصحاب أكثر عدد من التصديات فقد تصدر المشهد عبد الله التميمي حارس الفجيرة، ويليه جمال عبد الله حارس اتحاد كلباء، وفهد الظنحاني حارس بني ياس بواقع 5 تصديات لكل منهما، وخالد السناني حارس الظفرة وأحمد جمعه حارس حتا، أما عن أبرز المراوغين في الجولة فهم جواو بيدرو لاعب بني ياس برصيد 6 مراوغات، وكل من ايجور كورنادو من الشارقة، وكريستيان صامويل من الفجيرة بواقع 5 مراوغات لكل منهم

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز