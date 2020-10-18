فوز سيتي وخسارة صادمة لـ«الملكي»

المصدر: عواصم - أ ف ب

حافظ إيفرتون على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتعادله أمس 2 /‏‏ 2 مع ليفربول، وسجل هدفي ليفربول، ساديو مانيه، ومحمد صلاح «ق 3 و72»، ويحمل هدف صلاح رقم 100 في 159 مباراة مع ليفربول، وأحرز لإيفرتون مايكل كين ودومينيك كالفيرت «ق19 و81».

وانتزع مانشستر سيتي فوزاً صعباً على أرسنال 1 /‏‏ 0، وسجل سترلينغ هدف المباراة، وانتزع ساوثمبتون تعادلاً قاتلاً من مضيفه تشلسي 3- 3.

وفجر قادش، الفريق الصاعد أكبر مفاجآت الدوري الإسباني، وفاز على ريال مدريد ، 1 /‏‏ 0 في صدمة قاسية لـ«الملكي»، فيما تغلب أتلتيكو مدريد على سلتا فيجو 2 /‏‏ 0، وغرناطة على أشبيلية 1 /‏‏ 0.

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