كورونا يحول بطل في الوثب الطويل إلى سائق توصيل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بعد أن أصبح سائق توصيل في أمازون، للتعامل مع المصاعب المالية لفيروس «كورونا»، طٌلب من بطل الوثب الطويل، البريطاني دانييل برامبل، العودة إلى التدريبات، استعداداً للتنافس على ذهبية دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، بعد حملة تمويل جماعي ناجحة.

ونشر برامبل صورة لنفسه في وظيفته الجديدة على تويتر، الأسبوع الماضي، مع رسالة: «هذا العام، أنتقل من الطريق إلى طوكيو، في نهاية الطريق، انعطف يساراً».

وجاءت تغريدة برامبل، بعدما أمّن اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، تمويله، وشاهد إغلاق مرافق التدريب المحلية بسبب تفشي الفيروس، وتجدد أمله الأولمبي بالحصول على التمويل اللازم، والبالغ 12000 جنيه إسترليني، بعد تلقيه تبرعاً بقيمة 8875 جنيهاً إسترلينياً من شركة ملابس.

ووجهت الشركة رسالة مباشرة عبر «توتير»: «أردنا أن تعلم أننا رأينا تغريدتك، واستلهمنا قصتك بشكل كبير، وعلمنا أنه يتعين علينا مساعدتك في تحقيق حلمك بأي طريقة ممكنة، واعتقدنا أننا سنبدأ بالتبرع لصفحتك الخاصة بك، حتى تتمكن من إنهاء تسليم الطرود، والعودة إلى تسليم الذهب، ونتطلع إلى رؤيتك في طوكيو».

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