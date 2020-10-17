محمد صلاح يحقق حلم المئوية مع الريدز

المصدر: البيان الإلكتروني

حقق النجم المصري محمد صلاح إنجازاً جديداً بإحرازه الهدف رقم 100 بقميص ليفربول في جميع المسابقات، عندما هز شباك إيفرتون في الدقيقة 72 في مواجهة الفريقين اليوم، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "البريميرليغ".

وجاء النجم المصري محمد صلاح فى التشكيل الأساسي، فيما عاد الثنائي تياجو ألكانتارا وساديو ماني بعد الشفاء من فيروس كورونا، كما عاد القائد جوردان هندرسون والمدافع الكاميروني جويل ماتيب من الاصابة.

ونجح النجم المصري في رفع رصيده إلى 100 هدفا، خلال 159 مباراة منذ وصوله في صيف عام 2017 قادما من فريق روما الإيطالي.

وجاءت أهداف محمد صلاح الـ 100 مع ليفربول، بواقع 79 هدفا في الدوري الإنجليزي، خلال 113 مباراة، 20 هدفا في دوري أبطال أوروبا، خلال 35 مباراة وهدف في كأس الاتحاد الإنجليزي، خلال 4 مباريات.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 الشوط الأول من المباراة حيث تقدم االنجم السنغالي ساديو ماني بالهدف الأول بعد مضي 3 دقائق، وهو الهدف الأول له منذ العودة من الإصابة بفيروس كورونا، وهو أسرع هدف في ديربي الميرسيسايد بالدوري الإنجليزي، وثاني أسرع هدف فى هذه المباراة بالمسابقة، وفي الدقيقة 19 تعادل ماكيل كين لإيفرتون من ضربة رأسية قوية اثر ضربة ركنية نفذها الكولومبي جيمس رودريجيز.

ونجح محمد صلاح في إحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة "72"، قبل أن يعادل النتيجة لإيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة "81"، ليعود لاعب ليفربول جوردان هندرسون بتسجيل هدف التقدم لفريقه في الوقت القاتل "90".

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