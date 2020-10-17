محمد صلاح على أعتاب إنجاز جديد.. يبحث عن الهدف رقم 100 بقميص ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

يتطلع النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، إلى التسجيل في المواجهة المرتقبة اليوم أمام إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغازل الحساب الرسمي لنادي ليفربول على "تويتر" نجمه المصري، لرفع الروح المعنوية له قبل المباراة، التي يقف فيها على بعد هدف من تحقيق المئوية مع "الريدز"، وعلق قائلا: " تدوم الضحكة دي".

وسجل "الفرعون" 99 هدفا بقميص ليفربول، في مختلف المسابقات، منذ انتقاله إلى صفوف "الريدز" قادما من روما في صيف 2017.

وتمكن صلاح من تسجيل 78 هدفا في الدوري الإنجليزي، و19 هدفا في دوري أبطال أوروبا، وهدف في التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية، وهدف في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مع الفريق الإنجليزي الأحمر.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي فإنه في حال وصول محمد صلاح إلى الهدف رقم 100، سيصبح اللاعب الـ17 في تاريخ ليفربول الذي يحقق ذلك الإنجاز.

وسيصبح "الفرعون" ثالث أسرع لاعبي النادي تسجيلا لـ 100 هدف بمشاركته في 159 مباراة، خلف روجر هانت (144 مباراة) وجاك باركينسون (153 مباراة).

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