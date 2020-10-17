ليفربول وإيفرتون مواجهة حامل اللقب والمتصدر في "البريميرليغ"

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بأداء النجم محمد صلاح جناح الفريق الذى ظل ثابتًا رغم الإخفاق الأخير الذي حدث أمام أستون فيلا بالخسارة.

ويحل فريق ليفربول حامل اللقب ضيفا على نظيره إيفرتون، عصر اليوم، في افتتاح الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى ليفربول لمصالحة جمهوره بعد الخسارة التاريخية 2-7 أمام أستون فيلا في الجولة الماضية.

ويدخل الريدز حامل اللقب، مواجهة اليوم في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2020-2021، برصيد 9 نقاط، في المقابل ينفرد إيفرتون بصدارة البريميرليغ بالعلامة الكاملة، حيث يملك في رصيده 12 نقطة سجل خلالها 12 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "كل هؤلاء اللاعبين مزيج من قدراتهم الطبيعية بجانب العمل الجاد، بدون التدريب ليس لديك فرصة كما قلت، مهارات محمد صلاح رائعة ولكن دون التدريب الجيد لن يكون على هذا الحال، لذا فهو مزيج".

وأضاف كلوب عن صلاح، "معجب به للغاية، لقد سجل هدفين أمام أستون فيلا لكنه يود أن يسجل فى مباريات أخرى ويريد الفوز بشكل عام، كان جيدًا حقًا حتى الآن، لاعب متكامل، خيار مناسب لنا ولا يزال".

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