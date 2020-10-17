وزير الرياضة الإيطالي يشن هجوماً عنيفاً على رونالدو

المصدر: البيان الإلكتروني

شن فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي، هجومًا عنيفًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بعدما نفى الدون اختراقه للبروتوكول الصحي في إيطاليا.

وكان سبادافورا صرح أن رونالدو اخترق البروتوكول الصحي، بعدما غادر الحجر في يوفنتوس للرحيل لمنتخب بلاده، قبل أن يرد الدون بأنه لم يخترق البروتوكول وأنها أنباء كاذبة.

وقال سبادافورا في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت": "سمعة ومهارة بعض اللاعبين لا تخول لهم أن يكونوا متعجرفين، ولا يحترموا المؤسسات وأن يكذبوا".

وأضاف وزير الرياضة الإيطالي: "على العكس من ذلك، كلما زادت معرفتك كلما شعرت بمسؤولية التفكير قبل التحدث وأن تكون مثال جيد يُحتذى به".

وأتم: "ليس لدي أي نية للاستمرار في التحدث عن هذه المسألة، أؤكد ما قلته بالأمس بخصوص خروج بعض لاعبي يوفنتوس من الحجر بناء على رسائل النادي للسلطات الصحية بتورينو، أجدد تمنياتي لكل اللاعبين المصابين بالشفاء العاجل".

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