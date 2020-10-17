سانتوس البرازيلي يعلق عقد روبينيو لإدانته في اعتداء جنسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي سانتوس البرازيلي، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر" تعليق عقد النجم روبينيو لمدة 6 أشهر وذلك بعد 6 أيام فقط من التوقيع.

وأشار إلى أن النادي واللاعب لديهما إتفاق متبادل، بتعليق سريان العقد الموقع في 10 أكتوبر حتى يتمكن اللاعب من التركيز على دفاعه في العملية التي تجري في إيطاليا، حيث أصدرت إحدى المحاكم حكما على النجم البرازيلي روبينيو، فى نوفمر عام 2017، بالسجن 9 سنوات، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي عندما كان ضمن صفوف فريق ميلان الإيطالي على فتاة في يناير عام 2013،

وأدين النجم البرازيلي، بجانب 5 أشخاص بالاعتداء الجنسي على فتاة ألبانية في أحد النوادي الليلية عام 2013 عندما كان اللاعب ضمن صفوف فريق ميلان.

وكان روبينيو قد بدأ مسيرته الاحترافية في أوروبا من بوابة نادي ريال مدريد، عام 2005 قادما له من نادي سانتوس قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي عام 2008، قبل أن يعود إلى ناديه سانتوس، ثم رحل إلى ميلان بعد ذلك في عام 2010، ليعود مرة أخرى لصفوف سانتوس، في عام 2014، ورحل في 2015، لصفوف جوانجزو الصيني، ثم عاد إلى البرازيل من بواية فريق أتلتيكو مينيرو، ورحل إلى أوروبا من جديد، من بوابة الدوري التركي، الذى لعب فيه لفريقي سيفاس سبور، وباشاك شهير، التى كانت أخر محطات النجم البرازيلي.

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