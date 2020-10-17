برشلونة يواجه خيتافي وسط غيابات مؤثرة في صفوفه

المصدر: وكالات

يواجه فريق برشلونة اليوم السبت، مضيفه فريق خيتافي على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأعلن رونالد كومان، عن قائمة برشلونة، وضمت القائمة معظم اللاعبين الأساسية، بما فيهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن غاب عنها عدد من اللاعبين المؤثرين أمثال: حارس المرمى الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، والظهير الأيسر جوردي ألبا، والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي ولاعب خط الوسط البرازيلي ماتيوس فرنانديز.

وجاءت القائمة التي تضمنت 23 لاعبا، بما فيهم جونيور فيربو، الذي تدرب ليوم واحد فقط مع الفريق، بعد ابتعاده عن المشاركة لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة، كالتالي:

حراسة المرمى: نيتو، إنياكي بينا وأرناو تيناس.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، جونيور فيربو، كليمنت لينغليت، رونالد أراوخو، مينجيزا وسيرجينو ديست.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ميراليم بيانيتش، فرينكي دي يونغ، كارليس ألينيا وريكي بويج.

خط الهجوم: بيدري، أنطوان غريزمان، ليونيل ميسي، ترينكاو، عثمان ديمبلي، مارتين برايثوايت، فيليبي كوتينيو وأنسو فاتي.

يذكر أن برشلونة يشغل المركز الخامس في جدول ترتيب الليغا، برصيد 7 نقاط، حصدها من 3 مباريات.

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