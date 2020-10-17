دوريات أوروبا.. راحة لميسي وغياب رونالدو وعودة إبراهيموفيتش

تشهد دوريات كرة القدم في أوروبا جدلاً حول النجوم، ما بين منح راحة إجبارية لنجم برشلونة ميسي لالتقاط الأنفاس، وعودة السويدي المخضرم إبراهيموفيتش نجم ميلان، بعد الشفاء من فيروس «كورونا»، وغياب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بسبب الفيروس نفسه، بجانب غياب البلجيكي إدين هازارد عن ريال مدريد للإصابة. ويتعين على مدرب برشلونة الهولندي كومان اتخاذ القرار الصعب بإراحة ميسي وسط زحمة المباريات، حيث خاض 90 دقيقة في مباراتي منتخب الأرجنتين ضد الإكوادور وبوليفيا، كما لم يغب أي دقيقة عن فريقه منذ استئناف الدوري.

ويخوض الفريق الكاتالوني 7 مباريات في 21 يوماً «معدل مباراة كل 3 أيام» ما قد يحفز كومان لإراحة ميسي في مباراة خيتافي بالدوري اليوم قبل بدء «البارسا» مشواره بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل ضد فيرنسفاروش المجري، والأهم مواجهة الكلاسيكو الأولى بالموسم الحالي ضد «الملكي» 24 الحالي، والتي ينتقل بعدها برشلونة إلى إيطاليا للقاء يوفنتوس ونجمه رونالدو في 28 أكتوبر وهي أول مواجهة بين رونالدو وميسي منذ رحيل الأول عن الريال. وفي المقابل، يستقبل «الملكي» اليوم فريق قادش، ويلعب غرناطة مع إشبيلية، وسلتا فيغو مع أتلتيكو مدريد.

وتشهد الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي غياب رونالدوعن يوفنتوس في مباراته أمام كروتوني بسبب «كوفيد 19»، فيما يعود السويدي إبراهيموفيتش إلى فريقه ميلان في مواجهة إنتر ميلان بعد شفائه من الفيروس، ويلعب نابولي مع اتالانتا، وسامبدوريا مع لاتسيو.

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