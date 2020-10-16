رونالدو ينفي خرقه للبروتوكولات الصحية

المصدر: أ ف ب

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، الجمعة أنه "لم ينتهك أي بروتوكول" صحي، في ما بدا رداً على تصريحات أدلى بها وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا الخميس.

وقال رونالدو، الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده قرب العاصمة لشبونة الأسبوع الماضي في إطار المشاركة في منافسات دوري الأمم الاوروبية، في بث مباشر على تطبيق "إنستغرام": "أنا في الحجر الصحي الإلزامي، محترماً القوانين والقواعد والبروتوكولات، ولم أخالف أي بروتوكول".

وأضاف رونالدو "فعلت كل شيء على النحو الصحيح" من خلال تنظيم عودته إلى إيطاليا بواسطة "طائرة إسعاف" واستخدام سيارات إسعاف وتجنب التواصل مع الآخرين، وأن "كل ذلك كان مع التصاريح الخاصة بها".

وأضاف "هناك رجل لن أقول اسمه، هنا في إيطاليا، يقول أنني لم أتبع البروتوكول، هذا مجرد كذب. لقد امتثلت وسأحترم جميع البروتوكولات".

وكان سبادافورا قال في تصريح لراديو "أونو" رداً على سؤال عما إذا كان رونالدو خرق الاجراءات الصحية من خلال ذهابه الى البرتغال وعودته منها فأجاب "نعم، أعتقد أنه فعل ذلك في حال لم تسمح له السلطات الصحية بذلك".

وكانت السلطات الصحية المحلية في تورينو طالبت القضاء بفتح تحقيق في هذه القضية بعد رحيل رونالدو وبعض النجوم الدوليين للالتحاق بمنتخباتهم الوطنية، في حين كان جميع لاعبي يوفنتوس معزولين في فندق النادي بعدما تبين إصابة اثنين من زملائهم بكوفيد-19.

وقد يتعرض النجم البرتغالي لغرامة مالية، كما من الممكن أن يشمل ذلك عقوبة رياضية.

وكان رونالدو الذي أكد في بثه المباشر أنه لا يعاني من "أدنى الأعراض"، عاد إلى تورينو "مع رحلة طبية أذنت بها السلطات الصحية المختصة"، وكان قد أكده بالفعل يوفنتوس.

وأكد رئيس النادي أندريا أنييلي الخميس بأن ناديه احترم البروتوكول الرياضي طالباً من "وزارتي الصحة والداخلية" الكشف عما هو الخرق الذي قام به رونالدو.

وكتب رونالدو على إنستغرام "أنا ملتزم بالحجر، أنا وحدي، عائلتي في طابق آخر، لا يمكننا أن نتواصل مع بعضنا، وسيكون الأمر كذلك على الأقل خلال الأيام العشرة المقبلة".

ولن يكون رونالدو في عداد تشكيلة "السيدة العجوز" في المباراتين القادمتين ضد كروتوني السبت ضمن المرحلة الرابعة من البطولة المحلية، والثلاثاء ضد مضيفه دينامو كييف الأوكراني في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا.

لكن السؤال الذي يطرحه عشاق النادي الايطالي الشمالي العريق يتعلق بإمكانية مشاركة رونالدو في مباراة القمة ضد برشلونة الإسباني ومواجهة نجم الاخير الأرجنتيني ليونيل ميسي في دوري الابطال في 28 الحالي من عدمها، علماً أن بروتوكول الاتحاد الاوروبي للعبة "ويفا" يوصي بوجوب إبراز أي لاعب بأنه ليس مريضاً بوباء كوفيد-19 قبل أسبوع من موعد إقامة المباراة.

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