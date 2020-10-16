رسمياً.. سبارتاك موسكو يضم موسيس لاعب تشيلسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي سبارتاك موسكو، المنافس في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، اليوم االجمعة، توصله لاتفاق لضم النيجيري، فيكتور موسيس، من نادي تشيلسي الإنجليزي، وفقاً لروسيا اليوم.

وقال سبارتاك في بيان، إنه تعاقد مع موسيس، البالغ من العمر 29 عاما، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار شراء اللاعب النيجيري بصفة دائمة في نهاية الموسم الحالي.

ولم يكشف النادي الروسي أي تفاصيل مالية حول الصفقة.

ويجيد موسيس اللعب في عدة مراكز، وعلى الخصوص في مركز الجناح الأيمن والظهير الأيمن.

وكان الدولي النيجيري السابق، توج مع تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي في العام 2013، والدوري الإنجليزي في العام 2017، وكأس الرابطة الإنجليزية في 2018.

وعلى الصعيد الدولي، فاز موسيس مع منتخب بلاده نيجيريا، ببطولة كأس أمم إفريقيا في العام 2018، قبل أن يعتزل اللعب دوليا في 2018.

وقضى موسيس، الذي سبق له الدفاع عن ألوان أندية ويغان، وستوك سيتي، ووست هام، وليفربول، وفنربخشة، الموسم الماضي معارا لنادي إنتر ميلان.

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