مرتضى منصور: سأعتزل المحاماة إذا لم أضع رئيس اللجنة الأولمبية في الحبس

المصدر: البيان الإلكتروني

يرى مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن خطاب اللجنة الأولمبية الدولية أحرج اللجنة الأولمبية المصرية، بعدما أكد أن قرار إيقافه كرئيس للزمالك، شأن داخلي ولا يخص الجهة الدولية.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك "مجلس النواب حدد اختصاصات اللجنة الأولمبية ورفض فكرة الاستقواء بأي جهة خارجية وقت اعتماد قانون الرياضة الجديد عام 2017".

وأشار إلى أنه سيعتزل مهنة المحاماة، حال عدم إنهاء أزمته مع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بحبس الأخير.

ووجه مرتضى، الشكر لرؤساء أندية الرجاء والوداد وشباب المحمدية، لاستقبالهم الرائع لبعثة الزمالك في المغرب واستضافة تدريبات الفريق، مؤكداً أنه سيلبي دعوة أصدقائه بزيارة المغرب في أقرب فرصة ممكنة.

وأكد أن أجواء بعثة الزمالك في المغرب تسير بصورة رائعة والجميع في حالة معنوية مرتفعة لتحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، انتظم في المعسكر وسيخوض المران.

ويلتقي الزمالك، مع مضيفه الرجاء، الأحد المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالدار البيضاء.

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