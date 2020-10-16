نجم ليفربول السابق يكشف: رونالدو كان على وشك الانضمام للريدز

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف فيل تومبسون، نجم ليفربول السابق، أن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، اقترب في وقت سابق من التوقيع لصالح الريدز.

وقال تومبسون في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو "لا زلت أتذكر كلمات توني هنري المدير السابق النادي، عن التعاقد مع كريستيانو في 2003".

وأضاف "كانت الصفقة ستتم نظير 4 ملايين إسترليني، حيث سيحصل النادي البرتغالي على مليون يورو في كل سنة، كان اتفاقًا بسيطًا بين الناديين، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل".

وتابع "في صباح اليوم التالي، كنت أنا وجيرارد هولييه، مدرب ليفربول في ذلك الوقت، نتناول الإفطار ونشاهد قناة سكاي، قبل أن نتعرض لصدمة أن مانشستر يونايتد ضم رونالدو مقابل 12.2 مليون إسترليني".

وكان فيل تومبسون يعمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لجيرارد هولييه بفريق ليفربول.

وأتم تومبسون "شعرنا بالاختناق أثناء تناول الطعام.

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